Barricate contro l' elezione diretta del Premier? Renzi | noi non cambiamo idea sulla base delle mode del momento

Curiosità: Con la locuzione fatti di Parma s’intende l'assedio operato dagli squadristi, comandati prima da un quadrumvirato locale e successivamente da Italo Balbo, alla città di Parma, in cui si trovavano asserragliati gli Arditi del Popolo e le formazioni di difesa proletaria, all'inizio dell'agosto 1922.

... 'Leggo su 'Repubblica' che il CampoLargo 'farà lel'elezione diretta del premier. Non credo che arriveremo mai a votare la riforma costituzionale perché questa maggioranza è ...'Leggo su 'Repubblica' che il CampoLargo 'farà lel'elezione diretta del premier. Non credo che arriveremo mai a votare la riforma costituzionale perché questa maggioranza è immobile e incapace: non va avanti su niente. Ma in ogni ...

Barricate contro l'elezione diretta del Premier Renzi: noi non ... Il Riformista

Proteste a Schiavonea: barricate contro il cantiere eolico |VIDEO ... Informazione & Comunicazione

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Leggo su 'Repubblica' che il CampoLargo 'farà le barricate' contro l'elezione diretta del premier. Non credo che arriveremo mai a votare la riforma costituzionale perché q ...“No alla holding, No allo svuotamento degli uffici, Sì al rilancio del ruolo pubblico, Sì a nuove assunzioni”. Nel giorno in cui il presidente dell’Automobile club d’Italia Angelo Sticchi Damiani riun ...