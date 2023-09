(Di martedì 19 settembre 2023) Marco, ex portiere della, ha parlato ai microfoni dintusnews24 in merito agliarbitrali della sfida tra biancocelesti e bianconeri Marco, ex portiere della, ha parlato ai microfoni dintusnews24 in merito agliarbitrali della sfida tra biancocelesti e bianconeri. Chee cheha visto allo Stadium? I bianconeri hanno meritato la vittoria?«Lapensavo sinceramente che facesse una prestazione diversa dopo la vittoria sul Napoli. Si era rifatta col Napoli dopo Lecce e Genoa ma quella scossa non c’è stata. È indubbio che laha qualche problema a livello difensivo. Quest’anno ha cominciato al contrario di come ...

Curiosità: Gianluigi Buffon, detto Gigi (Carrara, 28 gennaio 1978), è un ex calciatore italiano, di ruolo portiere, attuale capo delegazione della nazionale italiana.

Marco, ex portiere della Lazio, ha parlato ai microfoni di Juventusnews24 in merito agliarbitrali della sfida tra biancocelesti e bianconeri Marco, ex portiere della Lazio, ha parlato ai microfoni di Juventusnews24 in merito agliarbitrali della sfida tra ...

Ballotta: «Episodi Juve-Lazio Se vogliamo usare la tecnologia, va utilizzata sempre» Calcio News 24

Sampdoria, Pirlo: «Giusto che Marassi fischi, se non vinci devono avere la possibilità di farlo» Calcio News 24

Marco Ballotta, ex portiere della Lazio ... Se ci son polemiche è perché ci sono episodi dubbi. Palla dentro o fuori di McKennie, non si è capito, probabilmente era fuori, e da lì sono nate un po’ di ...Ballotta in ESCLUSIVA: «Polemiche Juve Lazio Pallone McKennie probabilmente fuori, ma…». Le parole dell’ex portiere Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews2 ...