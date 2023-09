Bagno di folla alla Camera dei Deputati per l’anteprima del film di Antonucci “Goffredo e l’Italia chiamò”

(Di martedì 19 settembre 2023) Roma. Su iniziativa dell’onorevole Marco Cerreto, è stato presentato il primobiografico suMameli “” del regista casertano Angelo, autore e produttore. “Quando ho saputo che ci sarebbe stato unsuMameli sono andato a fare una ricerca e mi sono accorto che mai era stato prodotto unbiografico su Mameli. Per questo mi sono sentito in dovere di sensibilizzare e di chiedere al regista di accettare una presentazionedei, perché ritengo che i valori che racchiude questosono valori che il nostro Paese ha disperatamente bisogno di ristudiare. Sono convinto che quasi tutti gli ...

Curiosità: Betsabea (in ebraico Ba-šea, che significa "settima figlia" o "figlia del giuramento") era dapprima la moglie di Uria l'Ittita e più tardi del re Davide, cui partorì tre figli, il secondo dei quali fu Salomone e il terzo Natan. La Bibbia parla di lei soprattutto nel Secondo libro di Samuele e nel Primo libro dei Re.

Per Carlo d'Inghilterra undi, William e Kate alla messa funebre, visita alla tomba per Harry: la famiglia ricorda Elisabetta così - guarda KATE A CASA - La principessa del Galles ha ...Infine, la giocatrice fa il suo ingresso in uno stadio gremito, dove, dopo un ultimo calcio al pallone, si gode il meritatodi. "Una storia del calcio ancora da scrivere" è la metafora ...

Bagno di folla per la serata per Francesco Nuti | Quartieri Quartieri

Eventi Scalini, nuovo bagno di folla per la Notte Giall Comune di Chieti

La Festa dello sport per tutti chiude con un bagno di folla, tributo ai due ospiti d’onore: ZeroCalcare e Giancane, quest’ultimo ha tenuto il concerto proprio in Cittadella dove si sono svolte tutt ..Bagno di folla su Via Rossini ieri sera con il concertone di apertura dell’ampio programma realizzato dal Comune di Rende con il cofinanziamento della Regione Calabria e la magistrale direzione ...