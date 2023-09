Curiosità: Il Bad Waltersdorf Open, noto come Layjet Open per ragioni di sponsorizzazione, è un torneo professionistico maschile di tennis giocato su campi in terra rossa, facente parte dell'ATP Challenger Tour. Si gioca dal 2023 allo Sportaktivpark Bad Waltersdorf di Bad Waltersdorf, in Austria.

Dopo Andrea Pellegrino anche Fabio Fognini, Francesco Passaro e Raul Brancaccio si sono qualificati per gli ottavi di finale del challenger austriaco di(145.000 di montepremi su terra battuta). Fognini ha superato per 62 46 61 il francese Benoit Paire, Passaro ha annullato 4 match point prima di battere per 06 75 61 il polacco Maks ...Andrea Pellegrino (230) è il primo italiano a raggiungere gli ottavi di finale nel challenger austriaco di(145.000 di montepremi su terra battuta). Pellegrino ha superato per 67 63 62 l'austriaco Jurij Rodionov (108) e ora agli ottavi attende il vincente della sfida tra Francesco Passaro (...

Bad Waltersdorf: Pellegrino agli ottavi. SuperTennis

Bad Waltersdorf: avanti anche Fognini, Passaro e Brancaccio Tiscali

Dopo Andrea Pellegrino anche Fabio Fognini, Francesco Passaro e Raul Brancaccio si sono qualificati per gli ottavi di finale del challenger ...Novak setzte sich am Dienstag gegen seinen Landsmann und „Lucky Loser“ Sandro Kopp 6:3,6:2 durch und trifft im Achtelfinale am Mittwoch auf den Ukrainer Vitaliy Sachko. Filip Misolic lag bei dem mit ...