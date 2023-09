Avengers Secret Wars sarà l’Endgame di tutti i film Marvel

(Di martedì 19 settembre 2023)è un progetto ancor più grande di quanto ci si possa aspettare, ben più grande di quanto lo sia stato Endgame, con un crossover ancora più mastodontico di quanto visto nella famosa scena dei portali durante la battaglia finale contro Thanos Sembra infatti cheincluderà non solo i personaggi mostrati all’interno dell’MCU, ma anche al di fuori. Infatti viene ritenuto comedi. Ciò significa che invedremo personaggi come Wolverine di Hugh Jackman, personaggio checo-protagonista in Deadpool 3 (insieme ad altri personaggi), Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield, Ghost Rider ...

Curiosità: Avengers: Age of Ultron è un film del 2015 scritto e diretto da Joss Whedon.

Oltre a vedere in versione One Piece gli originali (compreso Hulk), l'intelligenza ... Per la sigla di Invasion i Marvel Studios hanno deciso di sfruttare l'intelligenza artificiale. The Marvels introdurrà un elemento narrativo destinato a diventare il fulcro della Fase Sei e della Saga del Multiverso.

Avengers: Secret Wars is rumored to bring back an old friend for the massive crossover event: Ian McKellen as Magneto.Avengers Secret Wars riunirà tutti i personaggi dei film Marvel fuori dall'MCU nel gran finale dell'universo cinematografico.