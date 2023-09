Curiosità: L'autostrada A11, nota anche come Firenze-Mare, è cronologicamente la nona autostrada italiana, costruita durante il ventennio fascista dopo l'autostrada dei laghi Milano-Varese del 1924 (oggi A8), l'autostrada dei laghi Lainate-Como del giugno 1925 (oggi A9), il raccordo Gallarate-Sesto Calende del settembre 1925 (oggi A8/A26), l'autostrada Milano-Bergamo del 1927 (oggi tratta dell'A4), la Roma-Lido di Ostia del 1928 (oggi declassificata a Strada Statale n. 8), la Napoli-Pompei del 1929 (tratta A3), la Bergamo-Brescia del 1931 (tratta A4) e la Torino-Milano del 1932 (tratta A4). È gestita da Autostrade per l'Italia. L'arteria è la più trafficata della Toscana e collega Firenze al litorale tirrenico centro settentrionale, attraversando la pianura dell'Arno, la densamente popolata e industrializzata piana di Prato e Pistoia, la Valdinievole e la piana di Lucca. È lunga 81,2 km fino a Pisa. Una diramazione di 18 km, la cosiddetta bretella, costruita negli anni 1970, si innesta a Lucca e arriva a Viareggio, agevolando il collegamento con l'autostrada A12 in direzione Genova.

I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti intorno poco prima delle 7 indirezione Firenze, in prossimità del casello di Capannori, per un incendio che ha coinvolto camion che trasportava bancali in legno. Sul posto anche la polizia stradale e personale ...Lunghe code sia nel tratto lucchese della Firenze - Mare che in quello fiorentino della A1

Autostrada A11: chiusura notturna del casello di Pistoia Firenze Post

Autostrada A11: chiusure notturne ad Altopascio e Montecatini gonews

ROMA – Sull’Autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di riqualifica della segnaletica verticale, dalle 22:00 di venerdì 22 alle 6:00 di sabato 23 settembre 2023, sarà chiusa la stazione ...ROMA – Sull’Autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 21 alle 6:00 di venerdì 22 settembre 2023, sarà chiusa la stazione di Prato est, in uscita per ...