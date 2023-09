Autobus fuori strada | è precipitato nel burrone per 200 metri | almeno 24 morti

Leggi su europa.today

(Di martedì 19 settembre 2023) Il bilancio è molto pesante.24 persone sono morte e 21 sono ferite (alcune gravemente) in un terrificante incidentele in Perù. L'stava viaggiando di notte sulle Ande tra le città di Huancayo e Huanta: per cause imprecisate è caduto in un, per 200, in località...