Austria | Flixbus diretto a Trieste si ribalta in Carinzia | morta una 19enne | feriti tre italiani

(Di martedì 19 settembre 2023) Una ragazzaca di 19 anni èoggi, martedì 19 settembre, in un grave incidente che ha coinvolto un autobus della compagniada Berlino a. L’incidente si è verificato questa mattina vicino a Micheldorg, in). Tutti gli altri 45 passeggeri sono, la maggior parte lievemente, mentre cinque hanno riportato ferite gravi. Secondo quanto riferito all’Ansa dalla polizia della, tra i passeggeri ci sono anche tre cittadiniche hanno riportato ferite lievi e hanno lasciato l’ospedale dopo le prime cure. Il quotidiano tedesco Bild scrive che a bordo delc’erano passeggeri da, Slovenia, Italia, Germania e ...

Curiosità: Flixbus, reso graficamente come FLiXBUS, è una società tedesca di autobus extra-urbani che effettua servizi di trasporto a basso costo in tutta Europa e, da maggio 2018, anche nel sud-ovest degli Stati Uniti.

