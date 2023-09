Aurora Ramazzotti si è tatuata il viso del suo piccolo Cesare Augusto | “Lui è il mio pensiero fisso!” Foto

Leggi su isaechia

(Di martedì 19 settembre 2023), diventata mamma per la prima volta lo scorso 30 marzo, spesso racconta sui social come sta vivendo la maternità. Attraverso il suo profilo social la 26enne – mamma di, avuto dal compagno Goffredo Cerza con il quale è legata da cinque anni – ha spiegato: Incredibile. Una cosa enorme. Impegnativo. Stancante. Appagante. Una responsabilità. Emozioni fortissime. Talmente bello da volerlo esibire a chiunque (ma non voler neanche stressare la gente). La cosa più naturale del mondo ma allo stesso tempo la più strabiliante. La figlia di Erose Michelle Hunziker ha poi mostrato il suo nuovo tatuaggio, ildel, e a chi le ha chiesto se ha in mente di avere altri figli ha replicato: Chiedimelo ...