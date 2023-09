Aurora Ramazzotti mostra la dedica al figlio | il tatuaggio è dolcissimo

Leggi su dilei

(Di martedì 19 settembre 2023) L’amore per il suo piccolo Cesare lo porterà per sempre impresso nella sua pelle:ha scelto di celebrare il legame con ilcon un nuovo, che hato su Instagram. L’influencer ha deciso di condividere questo nuovo omaggio al suo bambino tra le storie, rispondendo alle domande dei fan e svelando anche per la prima volta il suo dolce visino. Ilto a Cesare Augusto Un nuovoquelloto al piccolo Cesare Augusto:ha scelto di celebrare l’amore per il suo bambino con un tattoo nuovo di zecca, che va a completare l’opera iniziata qualche mese fa. L’influencer lo scorso ...