Attenzione alla truffa del finto compleanno | così derubano gli anziani

Curiosità: L'attenzione è un processo cognitivo che permette di selezionare alcuni stimoli ambientali tra i molti disponibili ad un dato momento e di ignorarne altri. Secondo l'American Psychological Association, l'attenzione è sia una funzione cognitiva che uno stato psicofisico. La componente psichica fa riferimento alla destinazione di risorse attentive su determinati stimoli provenienti dall'ambiente a discapito di altri che non sono considerati in quel momento salienti, mentre la componente fisica, o fisiologica, fa riferimento al sistema nervoso centrale e/o al sistema nervoso periferico, in particolare allo stato di "prontezza alla risposta agli stimoli" (readiness to respond to stimuli).

L'Esecutivo Ue fa notare che il memorandum è stato firmato solo a luglio e che 'ora l'è rivoltarapida attuazione di diverse azioni, in cooperazione con la Tunisia e in linea con le ..., invece,risoluzione 1440p, supportata da Xbox One X, Series X e PS4 Pro, ma detestata, almeno per il momento, da PS5. Riguardo al formato, la situazione è molto semplice: se giocate ...

A Bergamo tre cargo bike in premio per l'attenzione alla mobilità ... Moto.it

Tangenziale urbana: attenzione alla circolazione LA NAZIONE

L’incedere delle donne sulla passerella è garbato e composto, elegante. Ha una grazia commovente. Prima degli abiti indossati, realizzati da giovani stilisti, prima dei fruscii che generano i tessuti, ...È il piatto meneghino per eccellenza, spesso pagato a caro prezzo nei ristoranti di Milano. L’eccezione Si trova a due passi dalla movida dei Navigli: qui la cotoletta alla milanese costa 8 euro.