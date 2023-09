Attenzione alla strana febbre | ecco la Dengue e gli altri virus tropicali ormai endemici

Curiosità: L'attenzione è un processo cognitivo che permette di selezionare alcuni stimoli ambientali tra i molti disponibili ad un dato momento e di ignorarne altri. Secondo l'American Psychological Association, l'attenzione è sia una funzione cognitiva che uno stato psicofisico. La componente psichica fa riferimento alla destinazione di risorse attentive su determinati stimoli provenienti dall'ambiente a discapito di altri che non sono considerati in quel momento salienti, mentre la componente fisica, o fisiologica, fa riferimento al sistema nervoso centrale e/o al sistema nervoso periferico, in particolare allo stato di "prontezza alla risposta agli stimoli" (readiness to respond to stimuli).

Ad ogni modo, l'degli investitori è tutto sulla traiettoria della stretta monetaria, con ... "La Fed lascerà i tassi invariatiriunione di questa settimana. I dati sull'inflazione ...... sebbenevigilia c'era un po' più di ottimismo rispetto a una piega che ha visto le Red Bull ... Lewis Hamilton in conferenza ha dichiarato di non aver prestato troppaai problemi della ...

Viale Giotto: lavori e modifiche alla circolazione. Attenzione alla ... Comune di Arezzo

Sanatoria 2023, attenzione alla scadenza del 2 ottobre per il ... Money.it

Le Borse europee riducono i rialzi dopo i dati Ocse e quelli di Eurostat sull'inflazione. L'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime decisioni delle banche centrali sui tassi d'interes ..."La smettano anche con queste delegazioni che vorrebbero ispezionarci, come se fossimo ancora colonizzati o sotto protettorato.