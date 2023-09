Atripalda | tutto pronto per la gara a “colpi di cazzuola”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTorna, dopo una decina d’anni, la sfida adiin provincia di Avellino, una competizione dall’incredibile fascino e carica di adrenalina. E’ tempo di “Ediltrophy 2023”,di abilità per lavoratori del settore delle costruzioni. Ad organizzare l’evento il Formedil, ente nazionale di coordinamento delle Scuole Edili Italiane, in collaborazione con il Saie di Bologna. I migliori muratori si affronteranno, per la finale nazionale, a Bari dal 19 al 21 ottobre prossimi in occasione del Saie fiera nazionale del settore costruzioni. Ma per arrivare in Puglia, ci sono prima le fasi regionali. In Campania è stato scelto come luogo ospitante della disfida il Cfs di Avellino presso la sede diin via San Lorenzo. Sabato 23 settembre, dalle 9 alle 14, nella città del Sabato ne ...