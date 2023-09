(Di martedì 19 settembre 2023) Nientediper Taylore Frances. I due americani (assieme allo spagnolo Pablo Carreno Busta, che però è fuori ormai da febbraio), infatti, non disputeranno l’evento. Appare chiaro che i motivi possono essere due: evitare una trasferta non comoda e difendere i punti dell’ATP 500 di Tokyo, dove sono arrivati ad affrontarsi in finale con il successo dell’attuale numero 8 del mondo. La loro rinuncia accende ancora di più la lotta per le ATP. Va chiarito un fatto: questinon hanno praticamenteposizione di Jannik, che è in una posizione abbastanza sicura per arrivare a Torino (quarto con 4365 punti, con buon margine sui rivali). ...

Curiosità: Lo Shanghai Masters, conosciuto come Rolex Shanghai Masters per ragioni di sponsorizzazione, è un torneo di tennis maschile che si è disputato per la prima volta nel 2009 a Shanghai sui campi in cemento della Qizhong Forest Sports City Arena. Fa parte del circuito ATP Tour Masters 1000 e viene di solito disputato nella seconda settimana di ottobre. Nel 2009, dopo la prima edizione, gli è stato assegnato dai tennisti dell'ATP il premio come miglior torneo Masters 1000, premio confermato per gli anni successivi fino al 2013. Le edizioni del 2020, 2021 e 2022 non sono state disputate a causa della pandemia di COVID-19.

E se la qualificazione alle NittoFinals di Torino è pressoché scontata (gli mancano una ... Pechino erappresentano due tappe rilevanti, anche perché l'entry list dei due tornei è di ...Il circuito maschile partirà con due tornei '250', che aprirà la strada che porterà verso, ... il tedesco è a caccia di punti fondamentali che potrebbero portarlo a Torino, per leFinals. ...

Djokovic salterà lo swing asiatico, Masters 1000 di Shanghai compreso Ubitennis

ATP Shanghai 2023: forfait Fritz e Tiafoe dal Masters 1000 cinese. Gli effetti sulla corsa alle Finals di Sinner e non solo OA Sport

Taylor Fritz and Frances Tiafoe, two of USA's top-ranked players and ATP Finals aspirants, have pulled out from the 2023 China Open in Beijing.Messe alle spalle anche le polemiche della Coppa Davis a Bologna, Jannik Sinner si sta preparando per tornare in campo. L'altoatesino ha deciso di non prendere parte alla fase a gironi della competizi ...