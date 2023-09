Atalanta | il programma della vigilia europea

Curiosità: Roberto Piccoli (Bergamo, 27 gennaio 2001) è un calciatore italiano, attaccante del Lecce, in prestito dall'Atalanta.

Alle 21, per il girone D, a Bergamo è in- Rakow, gara affidata all'israeliano Roi Reinshreiber con i connazionali Sagy Metzamber e Matityahu Yakobov come assitenti, mentre il ...Commenta per primo Il match- Rakov (gruppo D di Europa League), ingiovedì alle 21, sarà diretta dall'israeliano Roi Reinshreiber , affiancato dai connazionali Sagy Metzamber e Matityahu Yakobov.

Calendario Atalanta in Europa League: programma, date, orari, tv, streaming di tutte le partite OA Sport

Europa League - Atalanta-Rakow, probabili formazioni, statistiche e ... Eurosport IT

Queste le designazioni arbitrali per le gare delle italiane impegnate nella prima giornata della fase a gironi NYON (SVIZZERA) ...(ANSA) - ROMA, 19 SET - E' il lettone Andris Treimanis l'arbitro designato per la partita di Europa League Sheriff-Roma (gruppo G), in programma giovedì 21 alle 18:45.