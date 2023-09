Atalanta | doping | Jose Palomino assolto anche dal TAS di Losanna

Curiosità: José Luis Palomino (San Miguel, 5 gennaio 1990) è un calciatore argentino, difensore dell'Atalanta.

Crolla l'accusa diper José Luis Palomino. Il difensore dell'era stato trovato positivo al Clostebol durante un controllo nel ritiro del club bergamasco a luglio del 2022. Assolto al Tribunale nazionale ...Il TAS di Losanna assolve definitivamente il difensore dell'José Palomino per il casoavvenuto l'anno scorso Il difensore dell'José Palomino non solo è tornato in campo contro il Monza, ma è stato anche assolto definitivamente per il ...

Doping, il giocatore dell'Atalanta Palomino è stato assolto dal Tas di ... Domani

Atalanta, cade l’accusa di doping per Palomino: assolto anche al Tas di Losanna SOS Fanta

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Per sapere come rimuovere l’Ad Block clicca qui.Stando a quanto rivelato da Repubblica.it, Josè Palomino dell'Atalanta ha vinto anche il ricorso al Tas di Losanna in merito alla squalifica che gli era stata comminata per doping nel ...