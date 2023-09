Atalanta | caso doping Palomino | la decisione del TAS di Losanna

(Di martedì 19 settembre 2023) Per un nuovoche spunta, quello relativo alla positività dello juventino Paul Pogba, una vecchia vicenda arriva alla conclusione. Con un finale positivo… o per meglio dire, vista la situazione, con un lieto fine. Josè Luisè innocente. Cade l’accusa dinei confronti del calciatore dell’che era stato trovato positivo al Clostebol durante un controllo nel ritiro del club bergamasco risalente allo scorso luglio 2022. Il TAS diassolveIl Tribunale nazionale antiaveva ritenuto la positività alfrutto di “un’assunzione involontaria“, come dimostrato dal difensore che ha dato la colpa all’uso di una pomata cicatrizzante. Il Tas diha assolto ...

Curiosità: L'Atalanta Bergamasca Calcio, meglio nota come Atalanta, è una società calcistica italiana con sede nella città di Bergamo. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

Di Francesco non aha voluto al suo fianco un deus - ex - machina della preparazione atletica ... E ancora: con la seconda vittoria di fila dopo quella sull', il Frosinone è imbattuto in 3 ...Il TAS di Losanna assolve definitivamente il difensore dell'José Palomino per ildoping avvenuto l'anno scorso Il difensore dell'José Palomino non solo è tornato in campo contro il Monza, ma è stato anche assolto definitivamente per il ...

Doping, il giocatore dell'Atalanta Palomino è stato assolto dal Tas di ... Domani

Atalanta Cagliari, caso Palomino: il giocatore nerazzurro assolto anche dal TAS di Losanna Cagliari News 24

Cade definitivamente l'accusa nei confronti del difensore argentino dell'Atalanta dopo che questi aveva già vinto al Tribunale Nazionale Antidoping ...Assolto. José Luis Palomino è stato dichiarato innocente dopo le accuse di doping, che sono definitivamente crollate negli ultimi minuti. Il difensore.