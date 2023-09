Assemblea Onu | Biden | “Mosca sbarra la strada per la pace” Attesa per Zelensky Mosca | “Accattone | va a mendicare dai padroni Usa”

(Di martedì 19 settembre 2023) È a New York per partecipare all’Onu Volodymir, che a breve interverrà per la prima volta e che giovedì 21 settembre incontrerà il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin al Pentagono. I riflettori sono tutti puntati su di lui e nel suo intervento Joeha subito posto come questione centrale il conflitto innescato da Putin. “Gli Stati Uniti vogliono che questa guerra finisca, nessuno più dell’Ucraina vuole che finisca, solo la Russia ha il potere e la responsabilità di farlo e orail cammino dellaperché vuole la capitolazione e il territorio dell’Ucraina”. Intanto da, che non vedrà il suo leader partecipare all’, arriva la bordata della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria ...

Curiosità: L'Assemblea generale delle Nazioni Unite (United Nations General Assembly - UNGA) è il principale e più rappresentativo organo istituzionale delle Nazioni Unite. All'assemblea partecipano tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite ed alcuni stati ed organizzazioni con lo status di osservatori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; la prima sessione si tenne il 10 gennaio 1946 nella Westminster Central Hall a Londra ed era composta dai rappresentanti di cinquantuno stati.

