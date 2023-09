(Di martedì 19 settembre 2023) Pubblicato dall'ile Universale conle informazioni utili a comprendere meglio lo strumento e conlecomedei, integrazione del rdc, ISEE, servizio proattivo. L'AUU è una misura di sostegno economico alle famiglie attribuita per ognio a carico fino al compimento dei 21 anni di età (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per idisabili. L'articolo .

Curiosità: Gli assegni familiari sono un contributo economico, concesso dallo Stato italiano, ai lavoratori per il coniuge e i figli dello stesso, a condizione che questi non prestino alcuna attività lavorativa retribuita.

Lo rende noto l'Inps, che ha pubblicato i dati dell'Osservatorio Statistico sull'Universale. Sono oltre sei milioni e duecentomila i nuclei familiari che hanno ricevuto l'nel ..."Garantire il sistema dei servizi, fin dalla prima infanzia deve essere una priorità degli Enti locali " ha detto l'onorevole Ilenia Malavasi " Con l'istituzione dell', una riforma del ...

Assegno unico figli, tutte le novità nel Dossier INPS: dalle date dei pagamenti all’ISEE difforme Orizzonte Scuola

Assegno unico universale, il conguaglio può arrivare ogni mese: ecco perché l'importo è aumentato Money.it

Il governo italiano sta considerando possibili aumenti nell’assegno unico per le famiglie a partire dal 2024, con un focus sugli incrementi per i nuclei con due o tre figli. Inoltre, a partire dal ...Il modello 730/2023 deve essere inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 2 ottobre 2023. È importante correggere eventuali errori riguardanti il periodo in cui i figli sono considera ...