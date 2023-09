Asilo nido | è tempo di bonus | chi ne ha diritto e come richiederlo

Curiosità: Con asilo nido (in Italia denominato nido d'infanzia) si intende la struttura educativa destinata ai bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, che precede l'ingresso alla scuola dell'infanzia (chiamata anche scuola materna).

... che consente, qualora in possesso dei requisiti, di accedere alle agevolazioni riconosciute ai cittadini (bonus, bonus per i libri scolastici, riduzione per la tariffa della mensa ...L'amministrazione si muove a grandi falcate per l'apertura di uncomunale, così come preannunciato alcune settimane orsono. Una iniziativa realizzata grazie al finanziamento di 260.713,34 euro assegnato al Comune di Gravina avvalendosi dell'incremento ...

Belgio, asili nido incendiati e vandalizzati per protesta contro il piano di educazione sessuale Il Fatto Quotidiano

New York, oppiodi all'asilo nido: muore un bimbo, due arresti TGCOM

Dopo il successo ottenuto nel 2022, il bonus asili nido permette alle famiglie che hanno i requisiti di risparmiare fino a 3.000 euro sulle rette ...Il sindaco di Castel del Rio, Baldazzi: "A mia memoria uno dei terremoti più forti mai avvertiti qui". Il primo cittadino di Fontanelice Meluzzi è sceso in strada all’alba per monitorare la situazione ...