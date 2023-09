Ascolti tv ieri | GF battuto da Montalbano | Pomeriggio 5 risale senza Matano

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 19 settembre 2023) Glitv dilunedì 18 settembre 2023 hanno fatto registrare un tracollo per la terza puntata del Grande Fratello che ha incollato davanti alla tv 2.199.000 spettatori con uno share del 18%. Alfonso Signorini ha perso contro l'ennesima replica de Il Commissariosu Rai1 visto da 3.210.000 spettatori, 19.6% di share. Parte dal 5.1% Fake Show - Diffidate delle Imitazioni su Rai2: la prima puntata è stata vista da 722.000 spettatori. PresaDiretta SU rAI3 haQuarta Repubblica su Rete 4 con 1.043.000 spettatori, 5.8% contro il 5.2% e 679.000 spettatori. Di seguito glitv disera degli altri canali: Italia 1 I Mercenari 1.237.000, 7.1% La7 Promised Land 457.000, 2.7% Tv8 Attacco al Potere – Olympus Has Fallen 407.000, 2.5% NOVE Little Big Italy ...