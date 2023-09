Ascolti TV di lunedì 18 settembre | Il Commissario Montalbano contro il Grande Fratello | chi ha vinto

Curiosità: La sesta edizione del reality show Grande Fratello VIP è andata in onda in diretta in prima serata su Canale 5 dal 13 settembre 2021 al 14 marzo 2022. È durata 183 giorni, ed è stata condotta per il terzo anno consecutivo da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Quest'ultima è stata sostituita da Laura Freddi nella trentunesima puntata del 3 gennaio e nella trentaduesima puntata del 7 gennaio 2022. Nella quarta e nella quinta puntata (24 e 27 settembre 2021) serale hanno inoltre ricoperto il ruolo di opinioniste del popolo le sorelle Adriana Maria e Rosella Rota.

