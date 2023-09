Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 18 settembre 2023

(Di martedì 19 settembre 2023): idei programmi più visti di18, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film tv Il Commissario Montalbano – Il giro di boa ha totalizzato 3210 spettatori, 19,57% di share; su Canale5 la puntata del reality Grande Fratello ha avuto 2199 spettatori (share 18,02%). Il film I Mercenari 2 su Italia1 ha catturato 1237 spettatori (7,10%); su Rai2 il varietà Fake Show – Diffidate dalle imitazioni si è portato a casa 722 spettatori (5,14%), mentre il programma PresaDiretta su Rai3 ha interessato 1043 spettatori (5,77%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 679 spettatori (5,18%), mentre ...

Ma come sono andati gliIl programma prodotto da Endemol Shine ieri sera è stato seguito ... Isono comunque migliori rispetto alla seconda puntata di venerdì scorso, ma siamo ancora ben ...del preserale .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 18 settembre: vince Il commissario Montalbano. Ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il ...

(Adnkronos) – ‘Il Commissario Montalbano’ continua a mietere successi nella gara degli scolti tv anche all’ennesima replica. Ieri la riproposizione su Rai1 dell’episodio “Il giro di boa” (datato 2005) ...Gli ascolti del Grande Fratello sono in leggera risalita rispetto a quelli della puntata del venerdì, ma comunque non abbastanza per reggere la ...