Ascolti 18 settembre | quanto ha fatto la terza puntata del Grande Fratello

(Di martedì 19 settembre 2023) Parliamo di. Ilè ufficialmente tornato con la sua 17esima edizione e nel corso dellaè stato svelato l’esito dell’ultimo televoto (che ha visto Grecia Colmenares come meno votata) e si sono tenute le nuove nomination. Al televoto sono finiti Beatrice Luzzi, Arnold Cardaropoli, Lorenzo Remotti e Valerio Menozzi. Ladelha2.199.000 telespettatori pari al 18% di share. La replica del Commissario Montalbano ha invece totalizzato 3.210.000 telespettatori pari al 19,6% di share.171^: 2.994.000 telespettatori, 23,01% di share 2^ ...

Curiosità: Little Big Italy è un programma televisivo italiano prodotto da Magnolia e trasmesso dall'emittente Nove a partire dall'8 aprile 2018.

tv di lunedì 182023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. "Il Commissario Montalbano, " contro " Grande Fratello " . Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, ...... martedì 19. Si tratterebbe per lui di un grande ritorno, dopo aver condotto ben 21 ...tempo ha iniziato una strana campagna nei miei confronti dicendo che lui ora raddoppia i mieidi ...

Ascolti tv lunedì 18 settembre 2023 Tvblog

Spazio ad Alex Schwazer e a Fiordaliso, poi il chiarimento di Giselda con Paolo Masella: ecco ocsa è successo nella puntata del Grande fratello del 18 settembre ...Pomeriggio 5 in onda senza Vita in diretta: Myrta Merlino non può sbagliare. Il focus ascolti ...