Arsenal | due big europee su Ramsdale

Curiosità: L'Arsenal Football Club, noto semplicemente come Arsenal, è una società calcistica inglese con sede nella città di Londra, più precisamente nel quartiere di Highbury (Islington). Fondato nel 1886, il club milita dal 1919 in Premier League (massima serie del campionato inglese), risultando quindi essere la squadra da più tempo presente nella massima serie del campionato d'oltremanica.

Commenta per primo Chelsea e Bayern Monaco stanno monitorando Aaron Ramsdale , 25enne estremo difensore dell'dopo che Arteta ha deciso di non utilizzarlo durante la sfida contro l'Everton. Lo riporta il Daily Mail .di fila dopo quello con l', che prima della sosta aveva prevalso con il medesimo risultato. ...sembra avere qualche certezza in più rispetto ad un Manchester United in difficoltà e reduce da...

Arsenal, due pretendenti per Ramsdale | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

"Champions, i 10 gironi più difficili di sempre": c'è la Juve due volte Tuttosport

Arsenal-PSV Eindhoven è una partita della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.Pronostico Arsenal-PSV di Champions League, risultato esatto e probabili formazioni, oltre alla quote offerte dai bookmaker.