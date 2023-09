Arezzo – Olbia un pari “normale”

Leggi su lortica

(Di martedì 19 settembre 2023) L’non ha vinto, ma non c’è da stupirsi. In molti hanno considerato questo 1-1 come un risultato negativo per gli amaranto, ma l’che è sceso in campo contro l’era una copia sbiadita di quello che aveva ben figurato a Pescara e anche di quello che aveva espugnato Rimini. L’impressione è che i cambi dovuti a quanto speso in riva all’Adriatico solo sabato scorso siano stati determinanti. I due gol sono arrivati inaspettati e casuali, con qualche merito in più per la grinta di Pattarello nel rigore che ha dato il vantaggio agli amaranto. Indicazioni per Indiani? Un paio di sicuro. In difesa i cambi sembrano aver avuto successo e questa nuova composizione del settore è parsa più efficace e sicura. Lo stesso non si può dire dell’attacco, che non segnava molto con Gucci e segna meno con Kozac. In particolare quest’ultimo è ...