Arezzo-Olbia | le foto della partita

Curiosità: L'Olbia Calcio 1905 S.r.l., meglio nota come Olbia, è una società calcistica italiana con sede nella città di Olbia. Milita in Serie C, la terza divisione del campionato italiano.

Prima della partita comunicato il prolungamento dell'accordo con Paolo Giovannini fino al 2034Con due gol nella ripresapareggiano 1 - 1 una partita non bellissima ma entrambe portano a casa un punto che vale oro. I gol sono stati messi a segno da Guccione su calcio di rigore per l'e tre minuti ...

Serie C - La diretta di Arezzo-Olbia 1-1 ArezzoNotizie

Arezzo, una difesa troppo morbida. Chiosa subito dentro contro l'Olbia Quotidiano Sportivo

Frena l'Olbia, bene Vis Pesaro e Recanatese 1-1 anche tra Arezzo e Olbia: padroni di casa avanti con Guccione, pareggio ospite di Contini. Da Pozzo e Iervolino lanciano la Vis Pesaro contro la Virtus ...Paolo Indiani ha commentato con un po' d'amarezza l'1-1 contro l'Olbia: "Meritavamo di più anche stasera. Non ci gira benissimo, se penso alle nostre prestazioni credo che 4 punti in 4 giornate siano ...