Aquaman e il Regno Perduto | negli abissi DC | cosa aspettarci dal sequel con Jason Momoa

(Di martedì 19 settembre 2023) Ultimo scampolo del vecchio DCEU, il film di James Wan in uscita il prossimo dicembre si presenta come un more of the same del primo e miliardario capitolo, destinato a un bromance cinematografico che sembra però interessare a pochi. Sottovalutare Arthur Curry è un grosso errore. Il supereroe DC lo ha già dimostrato nel primodi James Wan del 2018, sbancando ai botteghini mondiali. Prima di lui Warner Bros. aveva riposto speranze di successo in titoli ben più promettenti e dedicati a personaggi molto più amati. Pensiamo a L'uomo d'Acciaio, a Batman v Superman: Dawn of Justice o al primo e problematico Suicide Squad di David Ayer. Il migliore di questi ha incassato 874 milioni di dollari, comunque sommerso di critiche e altamente divisivo. In cinque anni di Universo Esteso DC, solo un film è riuscito a superare …

Curiosità: Aquaman e il regno perduto (Aquaman and the Lost Kingdom) è un film del 2023 diretto da James Wan.

... spostandosi "per lavoro" dal faro di famiglia alsommerso, finché Black Manta non decide di attaccare Atlantide e distruggere la vita ad. IlPerduto del titolo dovrebbe fare ...e ilPerduto Con la diffusione del primo trailer ufficiale , Warner Bros. e DC Studios hanno iniziato la campagna promozionale per l'atteso sequel di, che arriva in un periodo ...

'Aquaman 2 - Il regno perduto': quando esce, trama e cast QUOTIDIANO NAZIONALE

Aquaman e il Regno Perduto: un flop annunciato Everyeye Cinema

Cinque anni dopo, nonostante il trionfo del suo predecessore, Aquaman e il Regno Perduto non sembra in grado d'intercettare l'interesse del grande pubblico, persino degli appassionati, per questioni ...Uscirà in tutte le sale italiane a partire dal 20 dicembre 2023, giusto in tempo per il periodo natalizio, ‘Aquaman 2 - Il regno perduto’, secondo attesissimo capitolo del film con protagonista il ...