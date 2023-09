Appunti per il primo anno scolastico con ChatGPT nello zaino

(Di martedì 19 settembre 2023) All’alba delcondegli alunni, occorre accorgersi che la questione urgente da affrontare è il rapporto con la verità che sviluppiamo negli anni di formazione. Quando andavo a scuola io, la verità era un collage: posti di fronte alla necessità di svolgere un compito a casa, presumevamo che la verità su quello specifico tema si trovasse sparsa in vari libri di consultazione (manuali, dizionari, enciclopedie) e che bisognasse assemblarla scopiazzando; un pezzo da qui, un pezzo da lì, e la ricerca era fatta. Il progresso tecnologico ha fatto invalere l’idea che la verità fosse invece uno scrigno, ossia che si trovasse tutta sepolta nel web e che bisognasse solo (per bravura o fortuna) trovarsi a scavare nel punto giusto; dopo di che, si scaricava la ...

Curiosità: Appunti per un'Orestiade africana è un film documentario italiano del 1970, diretto da Pier Paolo Pasolini, girato come sopralluogo in Africa per la produzione successiva, mai effettuata, di un film che prendesse spunto dalla tragedia dell'Orestiade di Eschilo. Si tratta di uno dei più importanti documenti di cinema in Africa e rappresenta un importante documento per l'antropologia dell'immagine.

(clicca quileggere la storia) 19/09/2023 01:35 Condividi Link https://www.lastampa.it/la - zampa/2023/09/19/video/cane_grom_rivede_famiglia_ucraina - 415019625/ Copiato neglihttps://www.... Bruno Pontecorvo può essere certamente annoverato tra i più grandi fisici del secolo scorsole ... In particolare, saranno discussi i risultati 'scoperti' di recente neglidi laboratorio e ...

Appunti per Pilade Comune di Palermo

«Stuporosa», vorticosa trance di un rituale senza tempo Il Manifesto

Come racconta Gazzetta, a prescindere dagli appunti di questi tre giorni, la Juventus sembra guardare soprattutto ai connazionali di Rabiot e Pogba. Manu Kuadio.A trent’anni dalla morte, Università e INFN approfondiscono in un convegno a Palazzo Blu i primi anni dopo il trasferimento in Unione Sovietica ...