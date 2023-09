Curiosità: I dati aperti, comunemente chiamati con il termine inglese open data anche nel contesto italiano, sono dati liberamente accessibili a tutti le cui eventuali restrizioni sono l'obbligo di citare la fonte o di mantenere la banca dati sempre aperta. L'open data si richiama alla più ampia disciplina dell'open government, cioè una dottrina in base alla quale la pubblica amministrazione dovrebbe essere aperta ai cittadini, tanto in termini di trasparenza quanto di partecipazione diretta al processo decisionale, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione; e ha alla base un'etica simile ad altri movimenti e comunità di sviluppo "open", come l'open source, l'open access e l'open content. Nonostante la pratica e l'ideologia che caratterizzano i dati aperti siano da anni ben consolidate, con la locuzione "open data" si identifica una nuova accezione piuttosto recente e maggiormente legata a Internet come canale principale di diffusione dei dati stessi. Gli open data sono fondamentali per il data journalism, o giornalismo di precisione.

... la flessibilità sulle regole del Patto di Stabilità europeo e i margini che si sonograzie ... Il rialzo dei tassi rallenta l'economia, riducendospazi di manovra. "Se i tassi fossero rimasti ...Sonoordini della Nuova Fiat Topolino in Italia, il quadriciclo elettrico di Stellantis presentato il 4 luglio a Torino. La richiesta online ha avuto un enorme successo - spiega l'azienda - - e ...

Fiat Topolino, aperti gli ordini: si compra online e viene consegnata a casa Corriere della Sera

Aperti gli ordini della Nuova Fiat Topolino Agenzia ANSA

Sono aperti gli ordini della Nuova Fiat Topolino in Italia, il quadriciclo elettrico di Stellantis presentato il 4 luglio a Torino. La richiesta online ha avuto un enorme successo - spiega l'azienda - ...108 case riassegnate, 60 a prezzo simbolico da riassegnare e in vendita 32 lotti di varie metrature. Il sindaco di Ganci ha realizzato anche una festa collettiva con i proprietari delle case in Orient ...