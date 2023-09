Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 19 settembre

Leggi su zon

(Di martedì 19 settembre 2023): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 19Roberto e Marina sono sempre più convinti di tenere Tommy con loro. Lara, nel frattempo, è nei guai e non sa come uscirne. Guido e Mariella, invece, nonostante il proposito di frequentare meno Bice e Sergio, si trovano nuovamente coinvolti in situazioni imbarazzanti. Micaela convince Manuela ad abbandonare lo studio almeno per una sera.Unal: Ilenia Lazzarin- ...