Annalisa entra nella storia della musica e pubblica la tracklist del nuovo album

(Di martedì 19 settembre 2023)ha dovuto aspettare 12 anni prima di riuscire areitaliana. E lo ha fatto con Bellissima che è diventato questa settimana il primo singolo di un’artista donna a non essere mai uscito per un anno intero dalla top100 dei singoli più venduticlassifica FIMI. Sempre questa settimana il singolo è stato certificato quattro volte disco di platino avendo venduto oltre 400 mila copie. Maipropria carriera la cantante era arrivata a un simile traguardo. Se Bellissima è a quota quattro dischi di platino, Mon Amour ne ha ben tre (ed è tutt’ora in classifica), mentre si sono fermati a due Dieci e Movimento Lento, i singoli estratti dal suo ultimo. “Oggi Bellissima viene certificata ...

Curiosità: Annalisa Scarrone, nota semplicemente come Annalisa (Savona, 5 agosto 1985), è una cantautrice italiana.

Ma l'anno non è ancora finito, così come le sorprese che la cantante ha in serbo per suoi fan, con uno speciale appuntamento live: il Forum, già sold out, previsto sabato 4 novembre al Forum di Assago (Milano), sarà l'unico concerto

