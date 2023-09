“Anime in cammino” | al via con Donato Alba il laboratorio teatrale promosso dall’Associazione Ethra Accademia Sociale di Taranto per la riscoperta del sé femminile

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 19 settembre 2023) Il teatro come luogo per amare, riscoprirsi e innamorarsi liberando il sédi ognuno. Prenderà il via il 25 settembre a, presso la sede della scuola di danza Hedemia, in via Pisa 2, ilcurato dall’attore, su iniziativa dell’Associazionedi, ET presente nella città dei Due Mari e che da 15 anni gestisce uno sportello antiviolenza accompagnando le donne in un percorso di liberazione dalle relazioni tossiche, verso l’autodeterminazione. L’idea di questonasce dal desiderio dello staff didi aiutare le persone a disinibirsi, a superare la paura di relazionarsi con gli altri ...