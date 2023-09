Anche a Benevento il Progetto per la formazione degli Operatori di Turismo Esperienziale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFuturidea è partner della Fondazione Its Bact assegnataria del finanziamento pubblico gestito dalla Regione Campania per ladi 84diin Campania, di cui 12 nella provincia di. Futuridea avrà ruolo di Coordinamento nella Provincia didelle attività. Tale percorso formativo nasce in ossequio alla Legge 30 dicembre 2020 n. 178 che all’art. 1, comma 195, che ha previsto l’istituzione di un Fondo destinato alle regioni del mezzogiorno volto a migliorare le capacità professionalidel settore turistico e a rinforzare l’attenzionestessi sulle tematiche della sostenibilità ambientale Potranno candidarsi alla selezione per la ...