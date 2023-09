Amanda Knox | incinta del secondo figlio | chiede di annullare la condanna per calunnia a Lumumba

(Di martedì 19 settembre 2023)ha fatto ricorso in Cassazione affinché venga annullata la, definitiva, a tre anni di reclusione pernei confronti di Patricklegata al processo per l'omicidio di Meredith Kercher, per il quale sono stati assolti lei e Raffaele Sollecito. All'istanza si...

Curiosità: L'omicidio di Meredith Kercher, noto anche come delitto di Perugia o delitto di Via della Pergola, è un omicidio commesso a Perugia la sera del 1º novembre 2007.

