Altavilla | Biella e il Circolo sardo ‘Su Niraghe’ insieme per custodire la memoria

Curiosità: La tranvia Biella-Oropa era una linea tranviaria interurbana che, tra il 1911 e il 1958, collegò il centro piemontese di Biella al vicino Santuario di Oropa.

La presenza di Javier Zanetti come Presidente, di Alfredoe Valerio De Molli nel Board della Società permette di presentaci al mercato come una realtà unica in grado di fare sistema" ...La presenza di Javier Zanetti come Presidente, di Alfredoe Valerio De Molli nel Board della Società permette di presentaci al mercato come una realtà unica in grado di fare sistema" ...

Altavilla, Biella e il Circolo sardo 'Su Niraghe' insieme per custodire ... anteprima24.it