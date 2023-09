Alle 12 è suonato l’allarme sui telefonini in Lombardia | cos' è il test IT-alert 

Curiosità: Il signore ha suonato era un programma televisivo italiano di varietà, in onda per 8 puntate, dal 10 novembre al 29 dicembre 1966, sul Programma Nazionale.

Venerdì 22 settembre,12 interverrà il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, dopo la benedizione del Vescovo di Rimini, Mons. Nicolò Anselmi, e l'inno nazionaledai ragazzi con ...... il tutto supportato da Amine Mraihi all'Oud e Shayan Fathipercussioni. L'espressività non ha ... Hain tutti i più importanti teatri del mondo arabo. Il viaggio senza fine di Raphaelle ...

IT-Alert in Lombardia, Molise e Basilicata: alle 12 è suonato il cellulare di chi si trovava in zona per una… Il Fatto Quotidiano

Alle 12 ha suonato l’avviso sui telefoni della Lombardia: è arrivato il messaggio-test della Protezione civil… La Repubblica

Alle 12 in punto tutti gli smartphone presenti in Lombardia hanno emesso all'unisono lo stesso suono: un test per le emergenze della Protezione civile ...È arrivato oggi in Basilicata, Lombardia e Molise il messaggio di IT-Alert, il sistema di allarme pubblico che dirama ai telefoni cellulari presenti in ...