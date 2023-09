Alfa Romeo - 155 V6 TI | trionfo al DTM

Leggi su quattroruote

(Di martedì 19 settembre 2023) Ci voleva un grandeper far digerire agli alfisti l'abbandono, tra i modelli di larga produzione, dell'apprezzato schema a trazione posteriore. E l'155, nata da una profonda sinergia con altri due modelli italiani, la Lancia Dedra e la Fiat Tempra, aveva più di ogni altra auto questa necessità. L'opportunità era arrivata dal motorsport, con l'obiettivo, centrato, di sbancare il DTM: il 19 settembre del 1993, davanti a un pubblico di 90 mila persone accorse a Hockenheim, la 155 V6 TI conquista il titolo Costruttori grazie alla vittoria finale di Alessandro Nannini, in precedenza penalizzato dalla sfortuna per gran parte la stagione. Del resto, ben 12 risultano i primi posti delle due 155 TI ufficiali in terra tedesca, pilotate dal campione Nicola Larini e da Nannini, contro le otto vittorie portate a casa dalla ...