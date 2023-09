Alex Schwazer si muove durante il freeze e viene ripreso

Curiosità: Alex Schwazer (Vipiteno, 26 dicembre 1984) è un marciatore italiano campione olimpico della 50 km a Pechino 2008, squalificato per doping fino al 2024, nonostante l'archiviazione in Italia nel 2021 del procedimento penale per doping a carico dell'atleta, che non è stata accettata dalla giustizia internazionale e dall'Agenzia mondiale antidoping.

Terzo appuntamento con ' Grande Fratello '. I concorrenti vivono numerose emozioni.racconta la sua storia e riceve una bellissima sorpresa: la moglie. Intanto tugurio e inquilini si uniscono ufficialmente. La concorrente meno votata dal pubblico è Grecia Colmenares che ...Nella puntata del Grande Fratello del 18 settembre, Alfonso Signorini è stato al centro di una controversia che ha scatenato le reazioni del pubblico. Mentre il concorrente...

"Grande Fratello", Alex Schwazer incontra la moglie Kathrin: "Mi ha salvato la vita" TGCOM

Durante la puntata del 18 settembre del "Grande Fratello" Alex Schwazer viola il regolamento decidendo di correre tra le braccia della moglie nonostante il freeze.Nel corso della terza puntata del reality show di Canale 5, il campione ha ripercorso i momenti difficili della sua carriera sportiva ...