Alex Schwazer incontra la moglie Kathrin | l’emozionante sorpresa

Curiosità: Alex Schwazer (Vipiteno, 26 dicembre 1984) è un marciatore italiano campione olimpico della 50 km a Pechino 2008, squalificato per doping fino al 2024, nonostante l'archiviazione in Italia nel 2021 del procedimento penale per doping a carico dell'atleta, che non è stata accettata dalla giustizia internazionale e dall'Agenzia mondiale antidoping.

Signorini è pienamente d'accordo con: 'Se dovete fare degli scherzi, fateli fuori dalla stanza da letto. Tutti hanno diritto di dormire' . Ed ecco che il padrone di casa ha chiesto ...Spazio anche ad una sorpresa per il campioneche questa sera incontrerà la moglie Kathrin. Nella puntata di questa sera, scopriremo anche l'esito del televoto Giselda Torresan , ...

Al Gf l'urlo di Grecia Colmenares e la storia di Alex Schwazer, le anticipazioni del 18 settembre Dire

Alfonso, insieme all'atleta, ripercorre l'ascesa e la caduta del campione. Fin da bambino, Alex desidera diventare un marciatore professionista. Vince la sua prima gara a soli tredici anni, ...Alex Schwazer ripercorre la sua storia di gloria sportiva, prima della crisi, il doping, poi la rinascita e una nuova delusione ...