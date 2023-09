Alessia Pifferi sulla morte della figlia Diana | Non le ho mai dato tranquillanti

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 19 settembre 2023) "Quello che so per certo è che io non ho maigocce oa mia". Queste le dichiarazioni di, presente in corte d'assise a Milano, dove è imputata per omicidio con l'accusa di aver lasciato morire di stenti, nel luglio dello scorso anno, la, di un anno e mezzo. La donna, poi, ha parlato anche dell'uomo che frequentava all'epoca dei fatti. "Ha provato un paio di volte a mettermelo nel bicchiere, ma io non ho mai preso. Non me ho mai avuto bisogno", ha raccontato la. Il tranquillante "l'ha portato lui perché' l'usava per dormire", ha poi aggiunto.