Alessia Pifferi si difende in aula sulla figlia morta di stenti | “Pensavo che i biberon bastassero”

(Di martedì 19 settembre 2023)è la donna che ha fatto morire disuadi solo 18 mesi. La 37enne sta affrontando il processo a suo carico e ha parlato davanti ai giudici alla Corte d’Assise di Milano.siinè la donna che è stata arrestata per l’omicidio volontario dellaDiana fatta morire dia soli 18 mesi, dopo averla lasciata da sola a casa per ben sei giorni. La donna ha parlato inalla Corte d’Assise di Milano nel processo a suo carico: “Mi manca mia. Ero orgogliosa di lei, non è mai stata un peso per me“. Nella sua confessione la donna ha capito il gesto folle di cui è accusata ...

Curiosità: Nicolò Rovella (Segrate, 4 dicembre 2001) è un calciatore italiano, centrocampista della Lazio, in prestito dalla Juventus.

L'interrogatorio di: 'Non ho mai pensato di uccidere Diana' ''Non pensavo potesse succedere una cosa del genere, anche perché io non ho mai pensato di far fuori mia figlia''. Lo afferma, ..."Le chiedo gentilmente di non sgridarmi" ripete in aula, incalzata dalle domande della procura. "Pensavo che un biberon le sarebbe bastato", dice con un tono pacato, quasi sempre uguale, per le quasi quattro ore di interrogatorio la ...

Il video di Alessia Pifferi in aula sulla morte della figlia Diana: "Non mi sgridi, pensavo bastasse biberon" Virgilio Notizie

Alessia Pifferi, accusata di omicidio della figlia: "Pensavo che i biberon bastassero" - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Alessia Pifferi ha parlato e si è difesa nel processo in cui è imputata di aver ucciso volontariamente la figlia di 18 mesi.Mistero a Los Angeles, dove due giovani modelle sono state trovate morte nel giro di pochi giorni nei rispettivi appartamenti. Le vittime si chiamavano Maleesa Mooney e Nichole Coats e sono ...