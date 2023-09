Alessia Pifferi parla di Diana | morta di stenti | “Pensavo che un biberon bastasse”

(Di martedì 19 settembre 2023) Fa venire i brividi la testimonianza cheha rilasciato in ospedale nel corso del processo a suo carico, nel quale è accusata di omicidio volontario aggravato per la morte della piccola, lasciata a casa a morire dia soli 18 mesi. La donna hato del giorno del decesso della bambina, fornendo anche un racconto della sua maternità che mostra un quadro generale di forte disagio.: “Ho partorito in bagno, non sapevo di essere incinta” La testimonianza della donna, andata in onda su Morning News, è stata riportata da Repubblica.non sapeva di essere incinta: “Mia figlia nasce all’improvviso a casa del signor D’Ambrosio Mario a Leffe, il 29 gennaio del ...

AGI - 'Le chiedo gentilmente di non sgridarmi. Io pensavo che il latte nel biberon che le avevo lasciato in casa bastasse'. L'ha dichiarato, in corte d'assise a Milano, dov'è imputata per omicidio con l'accusa di aver lasciato morire di stenti, nel luglio 2022, la figlia Diana, di un anno e mezzo. Così l'imputata ha ...Un racconto allucinante quello cheha fatto in Corte d'Assise a Milano, dove deve rispondere per omicidio della figlia Diana, di un anno e mezzo, morta per stenti. La sua ricostruzione dei fatti Rivolgendosi al pm ...

''Non pensavo potesse succedere una cosa del genere, anche perché io non ho mai pensato di far fuori mia figlia''. Lo afferma Alessia Pifferi, 37 anni, accusata di omicidio volontario pluriaggravato ...AGI - "Le chiedo gentilmente di non sgridarmi. Io pensavo che il latte nel biberon che le avevo lasciato in casa bastasse". L'ha dichiarato Alessia Pifferi, in corte d'assise a Milano, dov'è imputata ...