Alessia Pifferi | l’annuncio choc in aula | la frase da brividi sulla morte della figlia

(Di martedì 19 settembre 2023) – “Mi manca mia. Ero orgogliosa di lei, non è mai stata un peso per me”. Cosìdavanti alla Corte d’Assise di Milano nel processo in cui è imputata per l’omicidioDiana di 18 mesi, la bimba morta di stenti dopo essere stata lasciata da sola a casa per una settimana. Leggi anche:, il risultato dell’autopsiapiccola Diana: cosa le hanno trovato dentro Leggi anche: Caso, l’esame tossicologico sul corpopiccola Diana: cosa hanno scoperto “L’ho lasciata da sola in casa, ma pochissime volte. La lasciavo con il biberon di latte e due bottigliette di acqua e una di the e, quando rientravo, di solito era ...

Curiosità: Nicolò Rovella (Segrate, 4 dicembre 2001) è un calciatore italiano, centrocampista della Lazio, in prestito dalla Juventus.

, la mamma accusata di aver fatto morire la figlia Diana di stenti ad appena 18 mesi di vita, ha rilasciato alcune dichiarazioni in tribunale che hanno suscitato ...19 'Mi manca mia figlia. Ero orgogliosa di lei, non è mai stata un peso per me'. Lo ha dettodavanti alla Corte d'Assise di Milano nel processo in cui è imputata per l'omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana di 18 mesi, morta di stenti dopo essere stata lasciata ...

Alessia Pifferi, accusata di omicidio della figlia: "Pensavo che i biberon bastassero" - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Bimba morta di stenti, Alessia Pifferi: "Pensavo che i biberon bastassero" | "Mia figlia non è mai stata un peso, mi manca tanto" TGCOM

L’avvocata Pontenani difende Alessia Pifferi a processo per la morte della figlia. Dopo l’interrogatorio della sua assistita, spiega a Fanpage.it: “Si è capito chiaramente che lei è sempre stata con q ...Alessia Pifferi ha raccontato durante l’esame della sua avvocata Alessia Pontenani che dovesse tornare indietro non rifarebbe quello che ha fatto: non abbandonerebbe la figlia Diana in casa per sei gi ...