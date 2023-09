Alessia Pifferi in tribunale | “Ho sempre accudito mia figlia come fa una mamma esemplare”

(Di martedì 19 settembre 2023)risponde alle domande in: “Homiafa una” “Homiafa una. Di professione hofatto la, le facevo tutto. In una fase della mia vita ho lavoratoassistente alla poltrona di un dentista, poi ho fatto la baby sitter e le pulizie. Sono stata sposata e da sei anni sono separata”. Queste le dichiarazioni rese inche, ladella piccola Diana morta di stenti il 21 ...

Curiosità: Nicolò Rovella (Segrate, 4 dicembre 2001) è un calciatore italiano, centrocampista della Lazio, in prestito dalla Juventus.

'Avevo paura di parlare. Non dissi niente e lui mi riportò a casa sua. Per questa ragione non sono tornata a casa da Diana' . A parlare è, a processo davanti alla Corte d'Assise di Milano per l'omicidio volontario pluriaggravato della figlia di appena 18 mesi, morta di stenti nel luglio del 2022 dopo essere stata ...Interrogatorio oggi per, la donna accusata di omicidio volontario pluriaggravato per aver lasciato morire di stenti nella sua culla la figlia Diana di soli 18 mesi. In uno dei passaggi, la 37enne ha spiegato ...

Morte di Diana Pifferi, la mamma Alessia Pifferi: «La prego di non sgridarmi, credevo che il latte bastasse. Nemmeno ora ho idea di chi fosse il padre» Corriere Milano

Omicidio Diana Pifferi, Alessia in tribunale: Io madre esemplare, pensavo che il biberon bastasse Fanpage.it

La madre della piccola Diana di 18 mesi lasciata morire di stenti: 'Non tornai da mia figlia per paura' del mio compagno ...Al processo per l'omicidio della piccola Diana, la donna ha anche negato di averle mai somministrato tranquillanti Al processo per l'omicidio della piccola Diana, la donna ha anche negato di averle ma ...