Alessia Pifferi in aula per l’omicidio della piccola Diana | “Ho accudito mia figlia come fa una mamma”

(Di martedì 19 settembre 2023) Nell'interrogatorio la 37enne ricostruisce i primi mesi vissuti con lae il giorno in cui l'ha lasciata sola: "Pensavo che latte nel biberon bastasse" Interrogatorio oggi per, la donna accusata di omicidio volontario pluriaggravato per aver lasciato morire di stenti nella sua culla ladi soli 18 mesi. In uno dei passaggi, la 37enne ha spiegato che accudiva la bimba “unaaccudisce un figlio: le davo da mangiare, la cambiavo, se stava male contattavo l’ospedale, la crescevo, le davo da mangiare e bere per sopravvivere”. Nella sua testimonianza racconta la nascita, nel bagno dell’abitazione dell’allora compagno conosciuto su un sito di incontri. “nasce ...

'Quello che so per certo è che io non ho mai dato gocce o tranquillanti a mia figlia'. Queste le dichiarazioni di, presente in corte d'assise a Milano, dove è imputata per omicidio con l'accusa di aver lasciato morire di stenti, nel luglio dello scorso anno, la figlia Diana, di un anno e mezzo. ...È uno dei passaggi dell'interrogatorio, in aula a Milano, di, 37 anni, la donna accusata di omicidio volontario pluriaggravato per aver lasciato morire di stenti nella sua culla la ...

Bimba morta di stenti, Alessia Pifferi: "Ho partorito in bagno, non sapevo di essere incinta" TGCOM

Alessia Pifferi oggi in aula: "Ho accudito mia figlia Diana come fa una mamma" Adnkronos

«Sì, l’ho lasciata sola. Pochissime volte, non ricordo quante. Andavo via e di solito l’indomani tornavo subito a casa. Le lasciavo due biberon di latte, due bottigliette di acqua e una di 'teucciò. E ...«Sì, l'ho lasciata sola. Pochissime volte, non ricordo quante. Andavo via e di solito l'indomani tornavo subito a casa. Le lasciavo due biberon di latte, due bottigliette ...