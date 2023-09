Alessia Pifferi in aula | Ho lasciato sola mia figlia per paura del mio compagno

(Di martedì 19 settembre 2023) AGI - "Le chiedo gentilmente di non sgridarmi. Io pensavo che il latte nel biberon che le avevoin casa bastasse". L'ha dichiarato, in corte d'assise a Milano, dov'è imputata per omicidio con l'accusa di avermorire di stenti, nel luglio 2022, laDiana, di un anno e mezzo. Così l'imputata ha risposto alla domanda del pm Francesco de Tommasi che le chiedeva se fosse a conoscenza delle conseguenze del digiuno prolungato. "Ho trovato mianel lettino. Era mattina, ma non ricordo l'ora. Sono andata subito da mia, l'ho accarezzata e ho capito che non si muoveva perchè non giocava come le altre volte". Diana "non era fredda, ho tentato di rianimarla, le ho fatto il massaggio cardiaco, la portai in bagno per bagnarle ...

Un racconto allucinante quello cheha fatto in Corte d'Assise a Milano, dove deve rispondere per omicidio della figlia Diana, di un anno e mezzo, morta per stenti. La sua ricostruzione dei fatti Rivolgendosi al pm ...'Avevo paura di parlare. Non dissi niente e lui mi riportò a casa sua. Per questa ragione non sono tornata a casa da Diana' . A parlare è, a processo davanti alla Corte d'Assise di Milano per l'omicidio volontario pluriaggravato della figlia di appena 18 mesi, morta di stenti nel luglio del 2022 dopo essere stata ...

