Alessia Pifferi e la figlia morta di stenti | L' ho lasciata sola | pensavo due biberon di latte bastassero

(Di martedì 19 settembre 2023) "L'ho sempre accudita come una mamma accudisce un figlio: le davo da mangiare, la cambiavo, se stava male contattavo l’ospedale, la crescevo, le davo da mangiare e bere per sopravvivere". Parla davanti ai giudici, la donna di 37 anni accusata di omicidio volontario pluriaggravato...

Curiosità: Nicolò Rovella (Segrate, 4 dicembre 2001) è un calciatore italiano, centrocampista della Lazio, in prestito dalla Juventus.

Sono le parole in aula di, mamma della piccola Diana, la piccola lasciata morire di stenti nel luglio del 2022 . "Conosce le conseguenze del digiuno, dell'assenza di acqua e cibo in ...Interrogatorio oggi per, la donna accusata di omicidio volontario pluriaggravato per aver lasciato morire di stenti nella sua culla la figlia Diana di soli 18 mesi. In uno dei passaggi, la 37enne ha spiegato ...

Morte di Diana Pifferi, la mamma Alessia Pifferi: «La prego di non sgridarmi, credevo che il latte bastasse. Nemmeno ora ho idea di chi fosse il padre» Corriere Milano

Bimba morta di stenti, Alessia Pifferi: "Ho partorito in bagno, non sapevo di essere incinta" TGCOM

Alessia Pifferi, la donna di 37 anni accusata di aver ucciso la figlia Diana, 18 mesi, lasciandola morire di stenti è tornata in aula a Milano a raccontare la sua versione dei fatti che hanno portato ...Milano, 19 set. (LaPresse) - "Mi preoccupavo per mia figlia ma avevo paura a chiedergli di portarmi a casa, avevo paura di una sua reazione. Pensavo che ...