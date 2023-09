Alessia Pifferi che fece morire la figlia di stenti | «Le lasciavo due biberon di latte | pensavo bastassero»

Curiosità: Nicolò Rovella (Segrate, 4 dicembre 2001) è un calciatore italiano, centrocampista della Lazio, in prestito dalla Juventus.

L'interrogatorio di: 'Non ho mai pensato di uccidere Diana' ''Non pensavo potesse succedere una cosa del genere, anche perché io non ho mai pensato di far fuori mia figlia''. Lo afferma, ..."Le chiedo gentilmente di non sgridarmi" ripete in aula, incalzata dalle domande della procura. "Pensavo che un biberon le sarebbe bastato", dice con un tono pacato, quasi sempre uguale, per le quasi quattro ore di interrogatorio la ...

Alessia Pifferi, accusata di omicidio della figlia: "Pensavo che i biberon bastassero" - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Omicidio Diana Pifferi, Alessia in tribunale: Io madre esemplare, pensavo che il biberon bastasse Fanpage.it

Lo ha detto Alessia Pifferi davanti alla Corte d'Assise di Milano nel processo in cui è imputata per l'omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana di 18 mesi, morta di stenti dopo essere ...Durante l’interrogatorio svolto davanti alla Corte d’Assise di Milano, Alessia Pifferi ha sostenuto che il compagno le aveva chiesto di ...