Alessia Pifferi | accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi | L' ho lasciata sola altre volte | pensavo che due biberon di latte bastassero

(Di martedì 19 settembre 2023) «Mi manca mia, mi sento spenta, mi sento buia. Ero orgogliosa di lei e per me non è mai stata un peso. Mi sono pentita, se tornassi indietro non lo rifarei di sicuro».didiladi soli 18, è stata sentita oggi davanti alla Corte d’Assise di Milano, nel processo a suo carico per omicidio volontario pluriaggravato....

, la mamma accusata di aver fatto morire la figlia Diana di stenti ad appena 18 mesi di vita, ha rilasciato alcune dichiarazioni in tribunale che hanno suscitato ...19 'Mi manca mia figlia. Ero orgogliosa di lei, non è mai stata un peso per me'. Lo ha dettodavanti alla Corte d'Assise di Milano nel processo in cui è imputata per l'omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana di 18 mesi, morta di stenti dopo essere stata lasciata ...

Alessia Pifferi ha raccontato durante l’esame della sua avvocata Alessia Pontenani che dovesse tornare indietro non rifarebbe quello che ha fatto: non abbandonerebbe la figlia Diana in casa per sei gi ...Lo ha detto Alessia Pifferi in corte d’assise a Milano, dov’e’ imputata per omicidio con l’accusa di aver lasciato morire di stenti, nel luglio 2022, la figlia Diana, di un anno e mezzo. “E’ successo ...